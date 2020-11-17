Несмотря на то, что фанаты были против, похоже, Эмбер Херд продолжит играть Меру во второй части «Аквамена».
Читайте такжеВ сети ходят слухи, что в "Фантастических тварях" покажут поцелуй Дамблдора и ГриндевальдаОб этом пишет портал ScreenRant.
Отмечается, что все это из-за жестких условий контракта – студия Warner Bros. не может прекратить сотрудничество с актрисой, пока не подтвердится, что она сделала что-либо незаконное.
Как известно, рассерженные из-за суда с Джонни Деппом фанаты собрали более 900 тысяч подписей под петицией с требованием лишить роли его бывшую жену Эмбер Херд в «Аквамене 2».
Джонни Депп и скандальное решение суда: предыстория
- Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли темного волшебника во франшизе «Фантастических тварей». Актер согласился на просьбу студии и сказал, что уважает ее решение.
- Этому предшествовало то, что Депп проиграл дело о клевете таблоиду The Sun, утверждавшему, что он неоднократно избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.
- Сообщалось, что студия Warner Bros. вынуждена будет выплатить Деппу полный гонорар за роль Гриндевальда, а это более 10 миллионов долларов.
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