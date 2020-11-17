Эмбер Херд не могут лишить роли в "Аквамене 2" / фото gamemag

Несмотря на то, что фанаты были против, похоже, Эмбер Херд продолжит играть Меру во второй части «Аквамена».

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Отмечается, что все это из-за жестких условий контракта – студия Warner Bros. не может прекратить сотрудничество с актрисой, пока не подтвердится, что она сделала что-либо незаконное.

Как известно, рассерженные из-за суда с Джонни Деппом фанаты собрали более 900 тысяч подписей под петицией с требованием лишить роли его бывшую жену Эмбер Херд в «Аквамене 2».

Джонни Депп и скандальное решение суда: предыстория

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Автор: Катерина Шварц