Рассерженные фанаты продолжают собирать подписи под соответствующей петицией.

Несмотря на то, что фанаты были против, похоже, Эмбер Херд продолжит играть Меру во второй части «Аквамена».

Читайте такжеВ сети ходят слухи, что в "Фантастических тварях" покажут поцелуй Дамблдора и ГриндевальдаОб этом пишет портал ScreenRant.

Отмечается, что все это из-за жестких условий контракта – студия Warner Bros. не может прекратить сотрудничество с актрисой, пока не подтвердится, что она сделала что-либо незаконное.

Как известно, рассерженные из-за суда с Джонни Деппом фанаты собрали более 900 тысяч подписей под петицией с требованием лишить роли его бывшую жену Эмбер Херд в «Аквамене 2».

Джонни Депп и скандальное решение суда: предыстория

Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли темного волшебника во франшизе «Фантастических тварей». Актер согласился на просьбу студии и сказал, что уважает ее решение.

Этому предшествовало то, что Депп проиграл дело о клевете таблоиду The Sun, утверждавшему, что он неоднократно избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.

Сообщалось, что студия Warner Bros. вынуждена будет выплатить Деппу полный гонорар за роль Гриндевальда, а это более 10 миллионов долларов.

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Автор: Катерина Шварц