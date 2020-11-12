В фильме актриса должна играть одну из жительниц подводного царства.

Рассерженные из-за суда с Джонни Деппом фанаты собрали более 900 тысяч подписей под петицией с требованием лишить роли во второй части «Аквамена» его экс-жену Эмбер Херд.

Читайте такжеСтало известно, кто может заменить Джонни Деппа в "Фантастических тварях": фанаты в восторгеВ первой части Херд сыграла принцессу Меру, одну из жительниц подводного царства. Актриса уже заявлена на вторую часть.

Об этом сообщает Screenrant.

«Аквамен 2»: что известно о фильме

Фантастический боевик «Аквамен 2» – это продолжение одноименного фильма, вышедшего в 2018 году, о популярном персонаже комиксов.

Фильм должен стать пятнадцатым в киновселенной DC Comics.

Первая лента о супергерое собрала в прокате 1,5 миллиарда долларов при затратах на производство в 200 миллионов.

Продолжение «Аквамена» должно выйти на экраны в 2022 году.

Джонни Депп и скандальное решение суда: предыстория

Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли темного волшебника во франшизе «Фантастических тварей». Актер согласился на просьбу студии и сказал, что уважает ее решение.

Этому предшествовало то, что Депп проиграл дело о клевете таблоиду The Sun, утверждавшему, что он неоднократно избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.

Сообщалось, что студия Warner Bros. вынуждена будет выплатить Деппу полный гонорар за роль Гриндевальда, а это более 10 миллионов долларов.

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Автор: Катерина Шварц