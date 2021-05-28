8 мини-сториз раскрывают все альтер-эго Славы, отмечают создатели клипа.

Экс-"неангел" Слава Каминская выпустила китчевый клип. В новом видео Слава кардинально сменила не только образ, но и репертуар. Из лирической героини она превратилась в веселую самоироничную примадонну.

Кадры видеоклипа больше напоминают несвязный сон, нежели историю с понятным сюжетом. 8 мини-сториз раскрывают все альтер-эго Славы, а странные и кричащие образы добавляют соответствующее настроение.

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Режиссером видео стал Сергей Ткаченко, ранее работавший со Славой в составе "Неангелов".

«Это абсолютно моя история! И клип, и песня — это мое внутреннее состояние 24/7. Краски, стеб, лексика, я давно мечтала реализоваться именно в таких образах. Именно с таким настроением нужно менять принцев на коней», — говорит Слава.

Группа "НеАнгелы" распалась: что известно

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская в начале марта шокировала поклонников печальной новостью - группа распадается.

Слава отметила, что это не было спонтанное решение. К нему она, ее коллега Виктория Смиюха и их продюсер Юрий Никитин пришли вместе.

По словам Каминской, причиной распада стало то, что солисткам дуэта стало тесно на сцене.

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Автор: Ольга Броскова