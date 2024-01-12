В украинский прокат фильм выйдет 18 апреля 2024 года.

Кинокомпания Universal Pictures показала первый трейлер фильма ужасов "Эбигейл" (Abigail) от создателей последних двух частей франшизы "Крик".

В центре сюжета фильма – группа преступников, которых нанимают в течение последующих 24 часов присмотреть за 12-летней дочерью влиятельного человека, которую похитили с целью получения выкупа в 50 миллионов долларов. Впрочем, совсем скоро похитители сами становятся добычей, оказавшись запертыми в одном доме с кровожадной балериной-вампиршей, которая выглядит как невинное дитя. Фильм основан на хорроре "Дочь Дракулы" 1936 года из классической серии фильмов ужасов компании Universal о вампирах.

Роль Эбигейл исполнила 14-летняя ирландская звезда Алиша Вейр, которая до этого уже успела сыграть главную роль в фильме "Матильда: Мюзикл" и нескольких успешных театральных постановках.

Также в фильме задействованы Мелисса Баррера (две последние части франшизы "Крик", сериал "Глубокий вдох"), Дэн Стивенс ("Красавица и Чудовище", "Неидеальный мужчина", сериалы "Аббатство Даунтон", "Легион"), Кэтрин Ньютон ("Человек-муравей и Оса: Квантомания"), Кевин Дюранд (сериалы "Затерянные", "Штамм"), Энгус Клауд (сериал "Эйфория"), Джанкарло Эспозито (сериалы "Во все тяжкие", "Мандалорец", "Калейдоскоп") и другие.

Режиссерами фильма выступил творческий дуэт Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта, которые до этого сняли целый ряд успешных хоррор-проектов: два последних фильма франшизы "Крик", "ЗЛО", "Пришествие дьявола", "Игра в прятки" и другие.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H film distribution, украинский прокат фильм выйдет 18 апреля 2024 года.

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