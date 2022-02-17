За актером в Голливуде закрепился образ интеллектуала.

17 февраля 2022 года американскому актеру Джозефу Гордону-Левитту исполняется 41 год.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить лучшие роли актера, за которым в Голливуде закрепился образ интеллектуала.

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Актер начинал карьеру в кино с ранних лет, однако широкую известность он получил после выхода в 1999 году успешной молодежной комедии "10 причин моей ненависти", где вместе с ним на экране появились Хит Леджер и Джулия Стайлз.

Одновременно актер поступил в знаменитый Колумбийский университет, чтобы изучать историю и литературу. После окончания университета Гордон-Левитт решил сосредоточиться на съемках в независимом кино.

В 2005 году вышла драма культового независимого режиссера Грегга Араки "Загадочная кожа", где актер сыграл роль уличного жиголо, который в детстве стал жертвой школьного тренера-педофила. Эта роль принесла актеру признание критиков и несколько престижных наград и номинаций.

В 2009 году Гордон-Левитт снялся в главной роли в романтической комедии "500 дней лета" совместно с Зоуи Дешанель. Фильм описывает 500 дней из жизни влюбленного романтика Томаса Хэнсона, с момента встречи с "той самой" девушкой по имени Саммер. Также актер исполнил несколько песен, звучавших в фильме.

Год спустя актер исполнил одну из главных ролей в научно-фантастическом триллере Кристофера Нолана "Начало". Фильм рассказывает о команде "извлекателей", которые занимаются корпоративным шпионажем, используя экспериментальные военные технологии, чтобы проникнуть в подсознание своих целей и извлечь нужную им информацию через общий мир снов.

Также в 2010 году Гордон-Левитт снялся в фильме "Хэшер", где он сыграл роль очень странного парня, который без приглашения поселяется в доме неблагополучной семьи и берет на себя роль старшего "наставника" живущего здесь мальчика, втягивая его в истории, которые тот не мог и представить.

Одна из последних работ актера в кино – судебная драма режиссера Аарона Соркина "Суд над чикагской семеркой", вышедшая на экраны в 2020 году и получившая множество престижных наград и номинаций.

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