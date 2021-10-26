Производство фильма начнется весной 2022 года.

Легендарный голливудский актер Джон Малкович сыграет в автобиографической ленте британского актера и режиссера Руперта Эверетта "Бюро находок в Париже" (Lost and Found in Paris), двукратного номинанта на "Золотой глобус" за роли в фильмах "Свадьба моего лучшего друга" и "Идеальный мужчина".

Об этом пишет Variety.

Юного Эверетта, подростка-бунтаря, сыграет молодой амбициозный актер Кит Кларк. Вместе с Малковичем в фильме сыграет также Кристин Скотт-Томас. Сам Эверетт скромно выделил себе роль второго плана.

По сценарию, 17-летнего героя-художника отправляют в Париж в светскую семью, чтобы тот угомонился и взялся за голову.

Читайте такжеЗвезда сериала "Друзья" скончался от ракаНо во французской столице парень увлекается гедонистическим миром и входит в круг модельеров Гэри Сен-Лазаря (Эверетт) и Вима Вальдемара (Малкович). Все события будут происходить под атмосферные хиты эпохи диско и панка.

Руперт испытывает сексуальное возбуждение и переживает первую любовь. Только после личной трагедии юноша понимает, что чувства – не вечны.

"В 1977 году я поехал в Париж по обмену, там я должен был выучить французский. Однако вместо этого я открыл для себя моду, дискотеку, наркотики и себя", – вспоминает молодость режиссер.

Производство фильма начнется весной 2022 года.

Сам Руперт Эверетт – из Британии. За свою жизнь актер жил не только в Лондоне, но и в Париже и Нью-Йорке. Дебютировал в кинематографе в 1983 году с ролей в романтических кинолентах и комедиях.

С 2003 года занялся продюсированием фильмов.

С 1989 года Руперт Эверетт – открытый гей.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская