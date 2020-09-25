Дженнифер Лопес выпустила новый клип / фото instagram.com/jlo
51-летняя певица, актриса и модель Дженнифер Лопес презентовала состоящий из двух частей 9-минутный клип на песни Pa Ti и Lonely.
Читайте также"Это невозможно!": 51-летняя Дженнифер Лопес подразнила фанатов фигурой в откровенном бикини (фото)Ролики исполнительница презентовала в своем Instagram.
Два ролика на песни стали саундтреком к фильму «Женись на мне», который выйдет на экраны в День Святого Валентина.
В картине, как и в клипе, Джей Ло снялась вместе с колумбийским исполнителем и секс-символом Maluma.
В клипе Лопес сыграла бизнесвумен, у которой возникает безумная страсть к своему телохранителю, но на их пути встречается много преград.
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