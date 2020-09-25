Дженнифер Лопес выпустила новый клип / фото instagram.com/jlo

Читайте также"Это невозможно!": 51-летняя Дженнифер Лопес подразнила фанатов фигурой в откровенном бикини (фото)Ролики исполнительница презентовала в своем Instagram.

Два ролика на песни стали саундтреком к фильму «Женись на мне», который выйдет на экраны в День Святого Валентина.

В картине, как и в клипе, Джей Ло снялась вместе с колумбийским исполнителем и секс-символом Maluma.

В клипе Лопес сыграла бизнесвумен, у которой возникает безумная страсть к своему телохранителю, но на их пути встречается много преград.

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Автор: Катерина Шварц