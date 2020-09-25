Два ролика на песни Pa Ti и Lonely стали саундтреком к фильму "Женись на мне".

51-летняя певица, актриса и модель Дженнифер Лопес презентовала состоящий из двух частей 9-минутный клип на песни Pa Ti и Lonely.

Читайте также"Это невозможно!": 51-летняя Дженнифер Лопес подразнила фанатов фигурой в откровенном бикини (фото)Ролики исполнительница презентовала в своем Instagram.

Два ролика на песни стали саундтреком к фильму «Женись на мне», который выйдет на экраны в День Святого Валентина.

В картине, как и в клипе, Джей Ло снялась вместе с колумбийским исполнителем и секс-символом Maluma.

В клипе Лопес сыграла бизнесвумен, у которой возникает безумная страсть к своему телохранителю, но на их пути встречается много преград.

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Автор: Катерина Шварц