Алан Ритчсон / eastnews.ua
Сервис Amazon утвердил звезду "Реальных пацанов" Алана Ричсона на главную роль в сериале "Джек Ричер".
Читайте такжеНазвана дата премьеры второго сезона сериала "Мандалорец"
Сериал основан на оригинальных книгах Ли Чайлдса, передает Deadline.
Образ актера будет максимально похож на книжного героя - двухметровый ветеран войны, который будет расследовать преступления. Даты начала съемок и выхода сериала пока неизвестны.
Другие новости по теме:
- Появился ролик о создании финальной битвы в "Академии Амбрелла"
- Звезда "Игры престолов" сыграет в новом сезоне сериала "Преступник"
- В Disney пока не знают, как развивать "Черную пантеру" без Чедвика Боузмана – СМИ
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram