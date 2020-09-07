Главную роль сыграет Алан Ричсон.

Сервис Amazon утвердил звезду "Реальных пацанов" Алана Ричсона на главную роль в сериале "Джек Ричер".

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Сериал основан на оригинальных книгах Ли Чайлдса, передает Deadline.

Образ актера будет максимально похож на книжного героя - двухметровый ветеран войны, который будет расследовать преступления. Даты начала съемок и выхода сериала пока неизвестны.

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Автор: УНИАН