Джамала оценила фильм "Евровидение: История огненной саги"

Певица снялась в фильме.

Украинская певица и победительница "Евровидения" Джамала снималась в фильме "Евровидение: История огненной саги". После просмотра фильма певица опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала о своих впечатлениях от него.

"Конечно, когда меня приглашали, я знала только основной хук - певец из Исландии мечтает попасть на этот конкурс. И все! Мое откровенное впечатление после просмотра: очень хорошая, светлая семейная комедия о цели и мечте", - написала Джамала.

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Также она добавила, что режиссеры точно и в деталях показали все то, что происходит за кулисами конкурса.

"Как выдают микрофоны; как идет репетиция; если ты исчерпал свое время, тебя просят со сцены; как обращаются к исполнителям (обратите внимание! называют не имя, а страну). Как исполнители проводят время, общаются. Да, бывают вечеринки, и даже есть такие исполнители, которые могут сказать что-то вроде "жаль, твоя песня по рейтингу очень низко" перед выступлением! И ты должен сделать вид, что все хорошо и идти на сцену. Очень круто показали основной "грех" - как исполнители в подготовке над песней почти всегда перестараются с постановкой, нарядом. Такой детский, но очень милый момент (спойлер!), что певцы никогда не взрослеют, верят в мечту, эльфов и справедливость! Все так", - добавила певица.

По словам Джамалы, этот фильм попал уже в топ-10. И очень круто о, что он создан с любовью к фанатам.

Как сообщал УНИАН, ранее Джамала растрогала сеть первой встречей своих двух сыновей.

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