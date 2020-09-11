Артистка рассказала, что эту песню она написала три года назад.

Популярные украинские артисты Джамала и Pianoбой (Дмитрий Шуров) выпустили совместную нежную композицию "Эндорфины".

Песня появилась в YouTube-канале Джамалы. "Эндорфины" для того, чтобы улыбаться, чтобы влюбляться и подарить вам немного легкости, которой нам всем так не хватает", - написала певица на своей странице в Instagram.

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Джамала рассказала, что эту песню она написала три года назад, еще когда была беременна Эмиром-Рахманом.

По словам звезды, позже она отправила композицию Шурову, поскольку ей показалось, что "в этой песне есть краска Pianoбой, легкость, присущая музыке Димы".

"И долго не было ответа… Я подумала, что, наверное, ему не понравилось, и ничего не получится. А потом наступил карантин, и Дима ответил! Сказал, что написал свою часть и готов ворваться в наш дуэт. Вот так и родилась наша с Pianoбой коллаборация", - поделилась артистка.

Ранее украинская певица Джамала записала новую песню "Пастка" во время карантина. Звезда рассказала, что ей прислали демо-версию, а она, в свою очередь, сделала из нее очередной хит всего за 40 минут.

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Автор: Ольга Робейко