В сети появились новые кадры фильма Дени Вильнева "Дюна".

В фильме сыграют такие культовые актеры, как Тимоти Шаламе, Зендаи, Оскар Айзек, Джош Бролин и Джейсон Момоа, передает Empire.

"Сцены в Вади-Рам вызывают трепет. На съемках не было зеленого экрана или чего-то подобного — это одна из удивительных вещей в фильме и книге. У нас были скетчи сцен. В предыдущих моих фильмах они бы только мешали, а тут я бы просто не смог представить себе сцену, где меня преследует песчаный червь", - рассказал Тимоти Шаламе о съемках в пустыне Вади-Рам.