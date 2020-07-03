По легендарному "Дню сурка" хотят снять сериал: что известно

Актер Стивен Тоболовски рассказал о планах.

По известному фильму «День сурка», главную роль в котором играет Билл Мюррей, могут снять сериал.

Как передает popcornnews, об этом рассказал актер Стивен Тоболовски, который в фильме играл персонажа Неда Райерсона.

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«Я работал над сериалом Sony «Старая школа». Один из продюсеров увидел меня и сказал: «Стивен, мы работаем над сериалом по «Дню сурка». Не могли бы вы опять стать Недом?» Я в ответ: «Конечно. Никаких проблем». Но это Нед через тридцать лет. Что стало с ним за это время?»

Как известно, вышедший в 1993 году фильм «День сурка» рассказывает о метеорологе из Питтсбурга Филе Коннорсе (Билл Мюррей), которого отправляют в командировку в Панксатони сделать репортаж о праздновании Дня сурка. По неизвестным причинам, Коннорс застревает в одном дне и вынужден проживать его снова и снова. И каждый день встречаться с навязчивым страховым агентом Недом Райерсоном, который предлагает свои услуги, аргументируя это совместной учебой в школе.

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