Певица показала фото / instagram.com/da_astafieva

На своей страничке в Instagram звезда написала, что послушать трек можно на вашей любимой музыкальной площадке.

 "Слушай и наслаждайся вместе со мной", - написала Даша.

Другие новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич