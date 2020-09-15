Певица показала фото / instagram.com/da_astafieva
Известная певица Даша Астафьева выпустила новую песню, которая называется "Белая рубашка".
На своей страничке в Instagram звезда написала, что послушать трек можно на вашей любимой музыкальной площадке.
"Слушай и наслаждайся вместе со мной", - написала Даша.
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