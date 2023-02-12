Такие фильмы можно смотреть как в одиночку, так и вместе со второй половинкой.

Приближается 14 февраля, а с ним и самый романтический праздник года - День всех влюбленных. Многие начинают хандрить из-за того, что ощущают мало любви, а некоторые просто хотят приятно провести время со своей второй половинкой. И для вечера в одиночестве, и для романтического ужина отлично подходит просмотров фильмов.

УНИАН предлагает 5 лучших романтических фильмов, которые позволят и погрустить, и улыбнуться, и снова поверить в то, что настоящая любовь существует.

"Красотка" (1990)

Фильм с Ричардом Гиром и Джулией Робертс считается одной из самых романтических историй о любви. Магнат встречает "ночную бабочку" и понимает, что он не хочет ее отпускать. В этом фильме любовь кажется настоящей сказкой.

500 дней лета (2009)

Легендарный фильм с Зоуи Дешанель и Джозефом Гордоном-Левиттом рассказывает о неразделенной любви. Главный персонаж встречает прекрасную девушку и понимает, что хочет прожить с ней всю жизнь. Но она относится к их отношениям очень легкомысленно. В итоге, все заканчивается драмой.

"Дневник Бриджит Джонс" (2001)

Романтическая комедия с Рене Зеллвегер и Колином Фертом считается культовой. В ней рассказывается о девушке, которая решилась начать новую жизнь и искать свою любовь. Однако не все так просто. Все свои переживания героиня записывает в дневник.

"Предложение" (2009)

Комедия с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом не оставит равнодушными даже самых угрюмых зрителей. Милая история о строгой начальнице, которая в глубине души хочет любви, но не признается в этом даже себе, убедит в том, что любовь существует.

"Дневник памяти" (2004)

Романтическая драма, в которой снялись Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс, расскажет о паре, которой не суждено быть вместе. Между ними вспыхнули небывалые чувства, однако все были против их романа. Трогательный фильм заставит плакать и сочувствовать главным персонажам, эту историю лучше смотреть вместе со своей второй половинкой.

Ранее УНИАН рассказывал о топ-5 фильмах об изменах, где есть страсть и опасность.

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