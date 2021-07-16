Совместный просмотр фильма или мультфильма сплотит вас с ребенком и позволит обсудить сложные вопросы.

Летние каникулы – долгожданное и беззаботное время. Домашние задания уже не беспокоят ребенка, а вся литература на лето давно прочитана. Весело и познавательно провести время с ребенком можно за совместным просмотром фильма или мультика. Это хорошая возможность обсудить с ребенком сложные нравственные вопросы, которые поднимаются в детских произведениях.

"Зверополис", 2016

Детям от 12 лет понравится этот увлекательный фильм с интригующей загадкой. Мультфильм рассказывает о маленькой крольчихе, которая хочет стать полицейским. Она переезжает в большой мегаполис и собирается бороться за справедливость, но никто не воспринимает её всерьез. Мораль картины состоит в том, что недостаточно просто верить в мечту, надо её добиваться. А также не нужно судить о человеке по внешности.

"Матильда", 1996

Первоклассница по имени Матильда имеет не по годам развитый интеллект. Но её семья равнодушна к ребенку и не замечает её талант. Родители отдают Матильду в школу, директор которой ненавидит маленьких детей. Ребенку понравятся колоритные персонажи и увлекательный сюжет, а взрослым даст урок о воспитании одаренных детей.

"Наш сосед Тоторо", 1988

Родители, которые не боятся экспериментов, могут посмотреть с ребенком картину талантливейшего японского режиссера Хаяо Миядзаки. Светлый, тонкий и очень поучительный анимационный фильм понравится детям всех возрастов. В нем раскрывается тема взаимоотношения сестер, необычной дружбы, а также любви к маме.

"Песня моря", 2014

Этот добрый ирландский мультфильм выполнен в стиле двухмерной анимации, что редко встречается в наше время. В основе сюжета - ирландская народная сказка про женщину, которая может превращаться в тюленя. Женщина любит мужа и маленького сына, и счастливо живет с ними. Однажды она убегает в море, оставив сверток с новорожденной дочерью. Во время просмотра дети сопереживают персонажам и задаются сложным вопросом: почему иногда родители вынуждены разлучаться с детьми?

"Собачья жизнь", 2017

Тема этого фильма понравится абсолютно всем, ведь рассказывает он о преданности и исключительности собачьей любви. Это хорошая возможность объяснить ребенку, что нужно ценить наших меньших братьев. Фильм рассказывает о собаке, которая узнает своего значительно постаревшего хозяина. Эта небанальная голливудская картина растопит даже самое черствое сердце.

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Автор: Екатерина Пулатова