Страны-участницы Евровидения 2021 провели репетиции на сцене конкурса в Роттердаме, после чего букмекеры обновили свои прогнозы по победителю.
Об этом говорится на сайте международного песенного конкурса.
Так, на первом месте в рейтинге букмекеров оказалась представительница Франции Барбара Прави.
На вторую строчку «взлетел» представитель Италии Maneskin (Zitti e buoni).
Третью позицию сейчас занимает участница от Мальты Дестини Чукуньере. Ранее она была фавориткой конкурса, затем оказалась на втором месте в рейтинге букмекеров.
Украина сохранила своё 8 место в прогнозе.
Свежие ставки букмекеров на Евровидение 2021
Евровидение 2021: что известно
- Конкурс состоится в Роттердаме в мае. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.
- Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.
- Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поехала группа Go_A с песней "Шум".
- Полуфиналы и финал Евровидения-2021 в Украине можно будет посмотреть на двух телеканалах – СТБ и UΛ:Перший.
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