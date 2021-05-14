Евровидение 2021 стартует в Роттердаме уже через несколько дней.

Страны-участницы Евровидения 2021 провели репетиции на сцене конкурса в Роттердаме, после чего букмекеры обновили свои прогнозы по победителю.

Об этом говорится на сайте международного песенного конкурса.

Так, на первом месте в рейтинге букмекеров оказалась представительница Франции Барбара Прави.

На вторую строчку «взлетел» представитель Италии Maneskin (Zitti e buoni).

Третью позицию сейчас занимает участница от Мальты Дестини Чукуньере. Ранее она была фавориткой конкурса, затем оказалась на втором месте в рейтинге букмекеров.

Украина сохранила своё 8 место в прогнозе.

Свежие ставки букмекеров на Евровидение 2021

Евровидение 2021: что известно

Конкурс состоится в Роттердаме в мае. Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе.

Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни. От Украины на конкурс поехала группа Go_A с песней "Шум".

Полуфиналы и финал Евровидения-2021 в Украине можно будет посмотреть на двух телеканалах – СТБ и UΛ:Перший.

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Автор: Ольга Робейко