Оригинальный «Борат» вышел в 2006 году и приобрел скандальную славу.

Скандальный американский комик Cаша Барон Коэн снял вторую часть сатирической комедии «Борат» и уже показал ее нескольким людям в киноиднустрии.

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Об этом сообщает Collider. Детали сюжета неизвестны, но во второй части персонаж Коэна Борат Сагдиев уже не будет «малоизвестным казахским тележурналистом». Он стал знаменитостью, так что теперь вынужден работать «под прикрытием».

Кто оплатил производство сиквела также неизвестно. Журналисты допускают, что к фильму причастен один из стриминговых сервисов. Первый фильм был выпущен под эгидой 20th Century Fox, но сейчас эта студия принадлежит Disney, которая вряд ли стала бы ставить в приоритет комедию с рейтингом R во время пандемии.

Борат 2006

Оригинальный «Борат» вышел в 2006 году – это сатирическая псевдодокументальная комедия, посвященная «казахскому журналисту» Борату Сагдиеву, которые приехал в США для изучения американской культуры.

Фильм приобрел скандальную славу и стал коммерчески успешным. При бюджете в 18 миллионов долларов его мировые сборы превысили 262 миллиона долларов.

Саша Барон Коэн и сейчас использует образ Бората в своем шоу "Кто такая Америка?" (Who Is America?)

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Автор: Дмитрий Захаров