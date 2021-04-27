Прошедший фильм запомнился несколькими зрелищными фильмами с перестрелками.

2020 год был сложным периодом для киноиндустрии, однако ценителям кино всё же есть что посмотреть среди новинок. Из-за пандемии коронавируса многие фильмы были представлены онлайн, что подарило нам возможность легально смотреть боевики прямо из дома. УНИАН сделал подборку самых драйвовых фильмов в жанре экшен за прошедший год.

1. Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Читайте такжеОскар-2021: полный список победителей (фоторепортаж)Фильм из комикс-вселенной DC стал одним из лучших супергеройских фильмов 2020 года. Режиссер Кэти Янь рассказала историю обаятельной злодейки Харли Квинн из "Отряда самоубийц", которая так полюбилась зрителям. В картине она рассталась с другим злодеем Джокером, собрала свою команду безбашенных девушек и впуталась в криминальный мир Готэма. Фильм изобилует удивительными трюками и изобретательными боевыми сценами.

2. Плохие парни навсегда

В прошлом году спустя 17 лет перерыва вышло продолжение комедийного боевика "Плохие парни 2". Первые два фильма полюбились зрителям в свое время, но выглядят устаревшими сейчас, поэтому удачного продолжения никто не ждал. Однако картина очень впечатлила зрителей и некоторое время занимала первое место в топе самых кассовых фильмов 2020 года. Мартин Лоренс и Уилл Смит, как и в прошлых фильмах, сыграли двух напарников, которые борются с криминалом кулаками и зрелищными взрывами.

3. Правосудие Спенсера

Ироничный и веселый боевик рассказывает о борьбе бывшего копа за справедливость. Главную роль сыграл талантливый Марк Уолберг, а компанию ему составили Уинстон Дьюк и Элайза Шлезингер. Бывший полицейский попал в тюрьму за избиение начальника и после освобождения пытается найти работу дальнобойщиком. Неожиданно его бывшего коллегу убивают, а на Спенсера падает подозрение. Он начинает вести собственное расследование этого дела вместе с острой на язык подругой и боевым воспитанником.

4. Джентельмены

Лихо закрученная криминальная комедия Гая Ричи обладает весьма закрученным сюжетом, но смотрится эта картина легко. Главные роли исполнили талантливые актеры Мэттью МакКонахи, Хью Грант, Колин Фаррелл и Чарли Ханнам. По своему духу картина напоминает старые шедевры Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш". Этот фильм точно понравится любителям классических старомодных боевиков.

5. Город мошенников

Мрачный французский драматический фильм стал одним из самых успешных боевиков Netflix. Элегантные перестрелки, запутанный криминальный сюжет и умеренная мрачность картины завоевали любовь зрителей. В фильме показывается противостояние беспринципных бандитов и не уступающих им в жестокости полицейских. Судьбы всех героев оказываются связаны, и все они получат по заслугам.

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Автор: Екатерина Пулатова