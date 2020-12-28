Премьера была запланирована на февраль 2021 года, однако когда картина выйдет на Hulu не известно.

Сервис Hulu выкупил у студии Paramount биографическую драму о певице Билли Холидэй, которая называется "Соединенные Штаты против Билли Холидэй". Это позволит картине побороться за премию "Оскар".

Читайте такжеПоявились кадры биографического фильма о певице Билли ХолидэйЭто уже второй за год фильм Paramount, проданный сторонним платформам (ранее к Netflix перешел "Суд над чикагской семеркой").

Главную роль в байопике сыграла артистка Андра Дэй. Режиссером выступил Ли Дэниэлс, а сценарий написала лауреатка Пулитцеровской премии Сьюзен Лори-Паркс.

В байопике также снимались Треванте Роудс ("Лунный свет"), Гаррет Хедлунд ("Трон: Наследие"), Наташа Лионн ("Жизнь матрешки").

В фильме показан период наркозависимости Холидэй. Из-за этого в 1959 году певицу арестовало ФБР. Один из агентов под прикрытием - Джимми Флетчер (Треванте Роудс) влюбляется в Холидэй незадолго до ее смерти.

Ранее премьера была запланирована на февраль 2021 года, когда картина выйдет на Hulu не известно, передает 112.ua со ссылкой на Variety.

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Автор: УНИАН