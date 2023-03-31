В украинский прокат фильм "Без обид" выйдет 29 июня 2023 года.

Вышел украинский трейлер откровенной комедии "Без обид" (No Hard Feelings) с Дженнифер Лоуренс ("Голодные игры", "Люди Икс", "Афера по-американски", "Не смотри вверх") в главной роли.

В центре сюжета фильма – водитель такси Uber Мэдди, которая после конфискации авто решает во что бы то ни стало найти работу, лишь бы не потерять еще и дом. Среди огромного списка вакансий она находит довольно необычное предложение: состоятельные родители застенчивого подростка предлагают Мэдди встречаться с их сыном, чтобы помочь тому стать более раскованным рядом с девушками. Однако найти общий язык с парнем оказывается не так просто.

Кроме Лоуренс в фильме сыграли Эндрю Барт Фельдман (сериал "Классный мюзикл"), а также Мэтью Бродерик ("Леди-ястреб", "Первокурсник") и Лаура Бенанти (сериалы "Хорошая жена", "Супергерл").

Режиссером фильма выступил американец украинского происхождения Джин Ступницки, который в свое время работал над сериалом "Офис", снял фильм "Хорошие парни" и написал сценарий к комедии "Плохая училка" с Камерон Диас.

В украинский прокат фильм выйдет 29 июня 2023 года.

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