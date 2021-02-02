Согласно новому формату, режиссеры шести фильмов, получивших ранее "Золотого медведя", определят победителей в этом году

Объявлен состав жюри 71-го Берлинского кинофестиваля, который пройдет в этом году в двух форматах - с 1 по 5 марта программа будет показана онлайн, а с 9 по 20 июня в Берлине пройдут кинопоказы для публики. Основной конкурс объявят 11 февраля.

Читайте такжеБерлинале в 2021 году может пройти онлайн - СМИКак сообщается на сайте фестиваля, согласно новому формату режиссеры шести фильмов, получивших ранее "Золотого медведя", определят победителей в этом году и будут смотреть фильмы на большом экране в Берлине. Председателя жюри в этом году не будет, передает 112.ua.

В частности, в состав жюри вошел режиссер Мохаммад Расулоф, который в 2020 году получил главный приз Берлинского кинофестиваля за фильм "Зла не существует", но не смог прилететь за наградой. В 2019 году иранского постановщика приговорили к двум годам тюрьмы и запретили профессиональную деятельность из-за пропаганды против правительства.

Также в жюри: Надав Лапид ("Синонимы", 2019), Адина Пинтилие ("Недотрога", 2018), Ильдико Эньеди ("О теле и душе", 2017), Джанфранко Рози ("Море в огне", 2016) и Ясмила Жбанич ("Грбавица", 2006).

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Автор: УНИАН