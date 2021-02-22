Берлинале – международный кинофестиваль категории А, который считается одним из самых престижных фестивалей Европы и мира в сфере кино. Он проходит ежегодно, начиная с 1951 года и является одним из самых посещаемых фестивалей мира.
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В этом году из-за пандемии COVID-19 организаторам Берлинале пришлось разъединить события фестиваля, он будет проходить в два этапа. В марте в онлайн-формате пройдут все мероприятия фестиваля для специалистов киноотрасли, а в июне, уже офлайн, состоятся показы фильмов фестиваля для широкой аудитории.
На Европейском кинорынке (EFM), который состоится онлайн, традиционно при поддержке Госкино будет работать украинский национальный стенд. Также в этом году украинский фильм снова принимает участие в конкурсной программе фестиваля.
Дебютную полнометражную ленту режиссера Екатерины Горностай "Стоп-Земля" отобран в конкурсную программу Berlinale Generation 14+. Лента создана кинокомпанией ESSE Production House при поддержке Госкино и Украинского культурного фонда.
Европейский кинорынок (EFM), который является одним из важнейших мест встречи профессионалов в сфере киноиндустрии: производителей, дистрибьюторов, покупателей, сейлз-агентов состоится с 1 по 5 марта. В этом году продвижение украинских фильмов будет проходить онлайн. Основная деятельность Украинского национального стенда будет нацелена на продвижение национальных фильмов на международный кинорынок и налаживание сотрудничества с иностранными партнерами.
Сбор материалов для украинского национального стенда на Европейском кинорынке продолжается до 24 февраля.
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