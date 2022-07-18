Трагедия, которая легла в основу сюжета, произошла 17 июля 2014 года.

Территория документального кинематографа Babylon'13 обнародовала трейлер фильма "Железные бабочки". Сюжет основан на событиях 2014 года, когда в небе над Донбассом россияне сбили пассажирский самолет. Тогда погибли 298 гражданских.

Трейлер появился на YouTube "#BABYLON'13".

"Железные бабочки" тщательно составляет картину сбивания малайзийского самолета МН17 и особое внимание уделяет российской пропагандистской машине, постоянно менявшей риторику катастрофы. При этом фильм органично объединяет в себе архивные кадры, вырезки из дел и фрагментов телеэфиров, интервью, документальные наблюдения, элементы перформанса и анимацию", - говорят создатели.

Мировая премьера фильма планируется зимой 2023 года. Режиссер - Роман Любый.

Отметим, следствие по делу об уничтожении MH-17 длится более 8 лет. Россия не признает своей вины в этом, хотя суду предоставлены прямые факты того, что именно российские военные виноваты в смерти почти трехсот гражданских.

Напомним, в Ирпени начались съемки трехсерийного фильма о зверствах оккупантов в городе.

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