Пострадавшие рассказали об издевательствах писателя.

Известного британского писателя, автора романа "Американские боги" и комикса "Песочный человек", по мотивам которого Netflix выпустил сериал, Нила Геймана обвинили в сексуальном насилии. Обвинения знаменитости выдвинули две женщины.

Как пишет Tortoise, над одной пострадавшей писатель совершил насилие в день знакомства. По словам женщины, на тот момент ей было всего 20 лет, а Гейману - 40. Она даже обращалась в полицию, но никаких обвинений звезде не предъявили.

Другая женщина работала няней у Нила. В первый день ее пребывания в доме мужчины у них произошла интимная связь. Тогда пострадавшей было 22 года, а Гейману уже 61.

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Сам писатель отрицает все обвинения и лишь признает, что у него были поцелуи со второй женщиной. В то же время девушки рассказали, что стали жертвами мучительных и "унизительных" поступков Нила.

Первая пострадавшая поделилась, что "никогда не хотела интима, но чувствовала себя обязанной им заниматься". Более того, как она утверждает, их половой контакт был принудительным и болезненным, а однажды знаменитость так придушил ее, что женщина потеряла сознание.

"В конце он заставил меня почувствовать, что это было по обоюдному согласию. Но на самом деле это было не по обоюдному согласию. Он будто заманил меня, если можно так выразиться, в свой психологический лабиринт. Так что все было совсем не просто", - отметила девушка.

Обе пострадавшие говорят, что у Геймана было много извращенных фантазий и он часто просил называть его "хозяином". Звезда объясняет это тем, что якобы у них был "БДСМ-интим по обоюдному согласию", а все обвинения отвергает.

Сейчас полиция Новой Зеландии начала расследование по факту сексуального насилия над двумя женщинами.

Чем известен Гейман

Свою популярность писатель получил благодаря уникальному стилю письма, сочетающему элементы фантастики, ужасов и мифологии. Одной из самых известных работ Нила является серия комиксов "Песочный человек". Она получила многочисленные награды и стала культовой среди поклонников комиксов.

Другое знаменитое произведение Геймана, роман "Американские боги", который сочетает элементы американской культуры и мифологии. Книга получила премии Хьюго, Небьюла и Брэм Стокер.

Кроме этого, знаменитость написал детскую книгу "Коралина", которая получила много литературных наград и была адаптирована в виде анимационного фильма.

Гемайн в браке с певицей Амандой Палмер. Стоит указать, что у супругов "свободные отношения" и они даже не живут вместе. У пары есть общий сын Энтони. Также у Нила есть еще трое детей от первой жены - актрисы Мэри Макграт.

Напомним, ранее актера Жерара Депардье задержали по обвинению в сексуальном насилии.

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