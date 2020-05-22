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В Новой Зеландии возобновят съемки продолжения "Аватара"

17:39, 22 мая 2020
Кино и музыка
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Съемки "Аватара 2" возобновятся уже на следующей неделе / фото flickr.com/korosirego

Продюсер сиквела "Аватара" Джон Ландау показал новое фото со съемочной площадки и объявил о возобновлении работы над продолжением, после приостановки из-за коронавируса.

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На снимке, опубликованном в Instagram продюсера, изображены высокоскоростной корабль "Матадор" (внизу) и гидроцикл "Пикадор" (вверху).

Съемки "Аватара 2" возобновятся уже на следующей неделе — они проходят в Новой Зеландии, где правительство разрешило киноиндустрии вернуться к работе. 

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Теги: #кино