В Новой Зеландии возобновят съемки продолжения "Аватара"
17:39, 22 мая 2020Кино и музыка
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Выход фильма "Аватар 2" запланирован на 17 декабря 2021 года.
Съемки "Аватара 2" возобновятся уже на следующей неделе / фото flickr.com/korosirego
Продюсер сиквела "Аватара" Джон Ландау показал новое фото со съемочной площадки и объявил о возобновлении работы над продолжением, после приостановки из-за коронавируса.
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На снимке, опубликованном в Instagram продюсера, изображены высокоскоростной корабль "Матадор" (внизу) и гидроцикл "Пикадор" (вверху).
Съемки "Аватара 2" возобновятся уже на следующей неделе — они проходят в Новой Зеландии, где правительство разрешило киноиндустрии вернуться к работе.
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