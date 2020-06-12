На Disney+ сегодня выйдет фантастический фильм "Артемис Фаул" о подростке-антигерое

Сценарий фильма написали Майкл Голденберг, Адам Клайн и Конор Макферсон.

Сегодня на Disney+ выходит научно-фантастический приключенческий фильм «Артемис Фаул». Режиссером ленты выступил Кеннет Брана.

Читайте такжеОбнародован трейлер фильма "7500" в захвате самолета террористами (видео)Об этом говорится в сообщении на странице Facebook-паблика Vertigo.

Фильм представляет собой адаптацию цикла романов Йона Колфера о подростке-антигерое.

«Первые отзывы критиков довольно неоднозначные, зато новая промо-кампания обещает немало оригинальных персонажей», – говорится в сообщении.

Сценарий фильма написали Майкл Голденберг, Адам Клайн и Конор Макферсон. Главные роли исполняют Хонг Чау, Нонсо Анози, Джош Гэд, Джуди Денч, а также дебютанты Ферден Шоу и Лара Макдоннелл.

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