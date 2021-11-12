В новый альбом исполнительницы вошли 12 песен.

Опальная украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, представила 17-й студийный альбом под названием "Я жива".

Читайте такжеАни Лорак представила клип на украиноязычную песню "Бачила" (видео)В него вошли 12 треков. Это искренняя история о личных переживаниях сильной и волевой женщины, которая, спустя немало душевных драм, не потеряла веру в себя и в любовь.

"Я с вами в каждом переживании. Я знаю, как это больно, когда предают, когда рушится мир и кажется, что не будет света. С любовью умирает часть тебя, но приходит новый день, и с лучами солнца в душе поселяется вера и надежда, что все будет хорошо. Ты открываешь глаза и говоришь себе: "Я жива", — комментирует Ани Лорак.

Обложка альбома "Я жива"

Ранее Ани Лорак выпустила новую композицию вслед за украиноязычной работой. Уже традиционно Каролина поет о чувствах к мужчине, за которого "готова отдать все": "Он – преступленье мое, все отдам за него".

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Автор: Виолетта Орлова