Вышел новый трейлер третьего сезона сериала "Американские боги" (видео)

В новом сезоне появятся Мэрилин Мэнсон, Дэнни Трехо и Иван Реон, сыгравший в "Игре престолов".

Вышел новый трейлер третьего сезона сериала «Американские боги». Читайте также"Леденящие душу приключения Сабрины": Netflix опубликовал трейлер финального сезона (видео)Ролик опубликован на YouTube-канале American Gods. Шоураннером нового сезона стал Чарльз Х. Игли («Ходячие мертвецы», «Декстер»). В третьем сезоне к сериалу присоединились Мэрилин Мэнсон, Дэнни Трехо и Иван Реон («Игра престолов»). Известно, что новые серии начнут выходить в 2021 году на Amazon Prime Video. «Американские боги» третий сезон: новый трейлер «Американские боги»: что известно о сериале Американский фэнтезийный драматический телесериал, основанный на одноимённом романе Нила Геймана и разработанный Брайаном Фуллером и Майклом Грином для кабельного канала Starz.

Производством сериала занималась компания FremantleMedia, а его дистрибуцией занималось отделение Lionsgate Television.

Премьера сериала состоялась 30 апреля 2017 года.

Рики Уиттл играет главного героя сериала, Тень Мун, который, после выхода из тюрьмы, встречает странного человека по имени мистер Среда (Иэн Макшейн), и вскоре оказывается втянутым в масштабный конфликт между Старыми Богами и Новыми Богами, которые становятся сильнее с каждым днем. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Катерина Шварц

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