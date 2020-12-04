Новые серии начнут выходить в 2021 году / скриншот

Вышел новый трейлер третьего сезона сериала «Американские боги».

Читайте также"Леденящие душу приключения Сабрины": Netflix опубликовал трейлер финального сезона (видео)Ролик опубликован на YouTube-канале American Gods.

Шоураннером нового сезона стал Чарльз Х. Игли («Ходячие мертвецы», «Декстер»).

В третьем сезоне к сериалу присоединились Мэрилин Мэнсон, Дэнни Трехо и Иван Реон («Игра престолов»).

Известно, что новые серии начнут выходить в 2021 году на Amazon Prime Video.

«Американские боги» третий сезон: новый трейлер

«Американские боги»: что известно о сериале

  • Американский фэнтезийный драматический телесериал, основанный на одноимённом романе Нила Геймана и разработанный Брайаном Фуллером и Майклом Грином для кабельного канала Starz.
  • Производством сериала занималась компания FremantleMedia, а его дистрибуцией занималось отделение Lionsgate Television.
  • Премьера сериала состоялась 30 апреля 2017 года.
  • Рики Уиттл играет главного героя сериала, Тень Мун, который, после выхода из тюрьмы, встречает странного человека по имени мистер Среда (Иэн Макшейн), и вскоре оказывается втянутым в масштабный конфликт между Старыми Богами и Новыми Богами, которые становятся сильнее с каждым днем.

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Автор: Катерина Шварц