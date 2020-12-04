Новые серии начнут выходить в 2021 году / скриншот
Вышел новый трейлер третьего сезона сериала «Американские боги».
Читайте также"Леденящие душу приключения Сабрины": Netflix опубликовал трейлер финального сезона (видео)Ролик опубликован на YouTube-канале American Gods.
Шоураннером нового сезона стал Чарльз Х. Игли («Ходячие мертвецы», «Декстер»).
В третьем сезоне к сериалу присоединились Мэрилин Мэнсон, Дэнни Трехо и Иван Реон («Игра престолов»).
Известно, что новые серии начнут выходить в 2021 году на Amazon Prime Video.
«Американские боги» третий сезон: новый трейлер
«Американские боги»: что известно о сериале
- Американский фэнтезийный драматический телесериал, основанный на одноимённом романе Нила Геймана и разработанный Брайаном Фуллером и Майклом Грином для кабельного канала Starz.
- Производством сериала занималась компания FremantleMedia, а его дистрибуцией занималось отделение Lionsgate Television.
- Премьера сериала состоялась 30 апреля 2017 года.
- Рики Уиттл играет главного героя сериала, Тень Мун, который, после выхода из тюрьмы, встречает странного человека по имени мистер Среда (Иэн Макшейн), и вскоре оказывается втянутым в масштабный конфликт между Старыми Богами и Новыми Богами, которые становятся сильнее с каждым днем.
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