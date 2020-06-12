Обнародован трейлер фильма "7500" о захвате самолета террористами (видео)
05:15, 12 июня 2020Кино и музыка
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На Amazon Prime картина выйдет 19 июня этого года.
Картина расскажет о пилоте самолета, который пытаются захватить террористы
Сервис Amazon Prime презентовал трейлер фильма "7500" с Джозефом Гордоном-Левиттом в главной роли.
Картина расскажет о пилоте самолета, который пытаются захватить террористы. Он связывается с диспетчерской, чтобы спланировать посадку, но в это время террористы убивают пассажира и угрожают убить больше, если пилот не впустит их в кабину.
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Числа в названии фильма - это аварийный код для диспетчера.
Мировая премьера "7500" состоялась на кинофестивале в Локарно в августе 2019 года. На Amazon Prime картина выйдет 19 июня этого года.
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