Ани Лорак вызвала ажиотаж в сети новым видео

Уже завтра состоится премьера композиции "Твоей любимой".

Украинская певица Ани Лорак, сейчас работающая и живущая в России, анонсировала премьеру песни.

В своем Instagram артистка поделилась коротким тизером нового трека.

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Уже завтра состоится премьера композиции "Твоей любимой". На превью к треку Лорак позирует, лежа на диване, в ярком красном плаще и с распущенными волосами.

У поклонников певицы эта новость вызвала настоящий шквал эмоций. Артистку засыпали радостными комментариями.

"Ураааааааааааа. Наконец-то наш карантин станет веселее и наполнится хорошей музыкой", "Какие прекрасные новости", "Обалдеть!! Вот это сюрприз!", "Наконеец-тооо! Как долго мы этого ждали", - засыпали певицу комментариями.

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