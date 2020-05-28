Ани Лорак вызвала ажиотаж в сети новым видео
13:38, 28 мая 2020Кино и музыка
278 0
Уже завтра состоится премьера композиции "Твоей любимой".
Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак, сейчас работающая и живущая в России, анонсировала премьеру песни.
В своем Instagram артистка поделилась коротким тизером нового трека.
Читайте такжеСтало известно, кто победил в шоу "От пацанки до барышни"
Уже завтра состоится премьера композиции "Твоей любимой". На превью к треку Лорак позирует, лежа на диване, в ярком красном плаще и с распущенными волосами.
У поклонников певицы эта новость вызвала настоящий шквал эмоций. Артистку засыпали радостными комментариями.
"Ураааааааааааа. Наконец-то наш карантин станет веселее и наполнится хорошей музыкой", "Какие прекрасные новости", "Обалдеть!! Вот это сюрприз!", "Наконеец-тооо! Как долго мы этого ждали", - засыпали певицу комментариями.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter