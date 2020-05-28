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Ани Лорак вызвала ажиотаж в сети новым видео

13:38, 28 мая 2020
Кино и музыка
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Instagram Ани Лорак

В своем Instagram артистка поделилась коротким тизером нового трека. 

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Уже завтра состоится премьера композиции "Твоей любимой". На превью к треку Лорак позирует, лежа на диване, в ярком красном плаще и с распущенными волосами.

У поклонников певицы эта новость вызвала настоящий шквал эмоций. Артистку засыпали радостными комментариями. 

"Ураааааааааааа. Наконец-то наш карантин станет веселее и наполнится хорошей музыкой", "Какие прекрасные новости", "Обалдеть!! Вот это сюрприз!", "Наконеец-тооо!  Как долго мы этого ждали", - засыпали певицу комментариями. 

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Теги: #Ани Лорак#Лорак