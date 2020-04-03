Карантин с HBO: канал предоставил бесплатный доступ к сериалам и фильмам

Сервис впервые сделал бесплатным такое количество контента.

Канал HBO предоставил бесплатный доступ к своему контенту, чтобы скрасить время всем, кто сейчас находится на карантине или в самоизоляции.

Читайте такжеРяд известных музыкантов записали песню в поддержку тех, кто находится на карантинеКак пишет журнал Esquire, с 3 апреля канал запустил кампанию #StayHomeBoxOffice, в рамках которой доступны 500 часов бесплатного просмотра программ на сервисах HBO Now и HBO Gо, где представлены такие культовые сериалы, как «Клан Сопрано», «Силиконовая долина», «Наследники», «Прослушка» и другие.

Кроме этого бесплатно доступны 20 фильмов от Warner Bros., включая «Покемон. Детектив Пикачу» и «Лего. Фильм 2».

Отмечается, что это первый раз, когда сервис сделал бесплатным такое количество контента.

В HBO подчеркнули, что так хотят помочь всем оставаться дома и беречь свое здоровье.

Ранее УНИАН сообщал, что Pornhub на время карантина открыл доступ к премиум-подписке всем пользователям.