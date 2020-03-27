Рианна выпустила новую песню впервые за четыре года (видео)

Рианна представила трек Believe It, записанный канадским рэпером PartyNextDoor.

Рианна представила трек Believe It, записанный канадским рэпером PartyNextDoor. Для исполнительницы эта композиция стала первой за четыре года.

Читайте также"Ни поцелуев, ни объятий": группа MOZGI выпустила новую песню про карантин (видео)В треке, в котором переплетается вокал Рианны и PartyNextDoor, музыканты поют о преданности в отношениях и том, как важно верить друг другу.

Пользователи очень тепло приняли долгожданную работу певицы.

"Мы скучали по тебе", "Твой голос звучит так хорошо. Очень ждем твою музыку", "Спасибо тебе. Нам нужно было услышать твой голос", - написали певице в комментариях.