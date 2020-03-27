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Рианна выпустила новую песню впервые за четыре года (видео)

10:55, 27 марта 2020
Кино и музыка
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Рианна / REUTERS

Читайте также"Ни поцелуев, ни объятий": группа MOZGI выпустила новую песню про карантин (видео)В треке, в котором переплетается вокал Рианны и PartyNextDoor, музыканты поют о преданности в отношениях и том, как важно верить друг другу.

Пользователи очень тепло приняли долгожданную работу певицы.

"Мы скучали по тебе", "Твой голос звучит так хорошо. Очень ждем твою музыку", "Спасибо тебе. Нам нужно было услышать твой голос", - написали певице в комментариях. 

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Теги: #певица#Рианна