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СМИ: Меган Маркл сыграет героиню киновселенной Marvel

11:43, 02 марта 2020
Кино и музыка
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Меган Маркл / фото REUTERS

Ою этом говорится в "Сніданку з 1+1". 

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Так, агенты Меган подыскивают для нее роль среди героев марвеловских комиксов. Именно сотрудничество с Marvel должно принести актрисе успех и деньги для семейного бюджета.

"Меган намерена вернуться в кино. Она хочет сделать это с ролью в крутом фильме про супергероев", - сказал агент герцогини Ник Коллинз, пишет The Sun. 

Заметим, что жена принца Гарри уже сотрудничает с компанией Disney. Вместе с известной мультипликационной компанией Меган Маркл озвучит персонажей детских лент.

А еще, совсем скоро, герцогиня будет вести реалити-шоу. В нем она будет давать героям программы советы относительно семейной жизни. А вот Гарри только осваивается в обычной жизни. И, возможно, со временем, частично станет агентом для своей жены. Так же о работе для Маркл с компанией Disney договорился именно Гарри.

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Теги: #принц Гарри и Меган Маркл#фильм Marvel#Меган Маркл