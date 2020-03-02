СМИ: Меган Маркл сыграет героиню киновселенной Marvel

Агенты Меган подыскивают для нее роль среди героев марвеловских комиксов.

Герцогиня Сассекская Меган, которая очень обиделась на Елизавету II, после выхода из королевской семьи имеет большие планы

Ою этом говорится в "Сніданку з 1+1".

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Так, агенты Меган подыскивают для нее роль среди героев марвеловских комиксов. Именно сотрудничество с Marvel должно принести актрисе успех и деньги для семейного бюджета.

"Меган намерена вернуться в кино. Она хочет сделать это с ролью в крутом фильме про супергероев", - сказал агент герцогини Ник Коллинз, пишет The Sun.

Заметим, что жена принца Гарри уже сотрудничает с компанией Disney. Вместе с известной мультипликационной компанией Меган Маркл озвучит персонажей детских лент.

А еще, совсем скоро, герцогиня будет вести реалити-шоу. В нем она будет давать героям программы советы относительно семейной жизни. А вот Гарри только осваивается в обычной жизни. И, возможно, со временем, частично станет агентом для своей жены. Так же о работе для Маркл с компанией Disney договорился именно Гарри.