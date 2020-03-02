СМИ: Меган Маркл сыграет героиню киновселенной Marvel
Герцогиня Сассекская Меган, которая очень обиделась на Елизавету II, после выхода из королевской семьи имеет большие планы
Ою этом говорится в "Сніданку з 1+1".
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Так, агенты Меган подыскивают для нее роль среди героев марвеловских комиксов. Именно сотрудничество с Marvel должно принести актрисе успех и деньги для семейного бюджета.
"Меган намерена вернуться в кино. Она хочет сделать это с ролью в крутом фильме про супергероев", - сказал агент герцогини Ник Коллинз, пишет The Sun.
Заметим, что жена принца Гарри уже сотрудничает с компанией Disney. Вместе с известной мультипликационной компанией Меган Маркл озвучит персонажей детских лент.
А еще, совсем скоро, герцогиня будет вести реалити-шоу. В нем она будет давать героям программы советы относительно семейной жизни. А вот Гарри только осваивается в обычной жизни. И, возможно, со временем, частично станет агентом для своей жены. Так же о работе для Маркл с компанией Disney договорился именно Гарри.