Вышел очередной трейлер ужастика "Тихое место - 2"

Кинокомпания опубликовала очередной короткий ролик ко второй части хоррора.

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала очередной трейлер ко второй части хоррора "Тихое место".

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Ролик опубликован на официальной странице кинокомпании в Youtube.

Мировая премьера ужастика запланирована на 20 марта текущего года. Основной актерский состав останется тот же. Главную роль, как и в первой части, исполнит Эмили Блант.

Вторая часть станет логическим продолжением первой. После смертельных событий семья Эбботт должна теперь столкнуться с ужасами внешнего мира, поскольку они продолжают молча бороться за выживание. Вынужденные отправиться в неизвестность, они быстро понимают, что существа, которые охотятся по звуку, - не единственные угрозы, скрывающиеся за песчаной тропой.