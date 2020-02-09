Российская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Девушка получила права на экранизацию произведения в рамках программы Dollar Babies.

Школьница из российского Томска Диана Костырина за полтора доллара купила права на экранизацию рассказа «Женщина в палате» Стивена Кинга.

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Как сообщает DTF, Костырина получила права на экранизацию в рамках программы Dollar Babies, в рамках которой Стивен Кинг разрешает начинающим режиссёрам снимать фильмы по отдельным его произведениям за один доллар.

По словам школьницы, она отправила заявку на участие в программе вместе со своим портфолио — девушка уже четыре года выступает как актриса и ставит короткометражные фильмы.

Теперь она планирует снять 40-минутную короткометражку по рассказу 1978 года. Его должны будут представить осенью.

«Женщина в палате» рассказывает о человеке, который живёт с неизлечимо больной матерью и решает подвергнуть её эвтаназии.

Ранее американский стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер нового фильма по экранизации рассказа Стивена Кинга «В высокой траве».