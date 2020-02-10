Хоакин Феникс признался, что видел Джокера в исполнении Хита Леджера

После церемонии награждения «Оскар» Феникс признался, что не смотрел фильм «Темный рыцарь» (2008), где сыграл ныне покойный Леджер.

Получивший награду «Оскар» за лучшую мужскую роль актер Хоакин Феникс рассказал, что его персонаж в фильме «Джокер» отличается от Джокера, сыгранного Хитом Леджером.

После церемонии награждения Феникс признался, что не смотрел фильм «Темный рыцарь» (2008), где сыграл ныне покойный Леджер.

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«Честно говоря, я не смотрел его фильм, но понимаю, что мой персонаж кардинально отличался от сыгранного Хитом. Мы играли совершенно разные типы Джокера: он — без прошлого, а я с огромным багажом», — цитирует Хоакина Феникса «Российская газета».

Феникс также напомнил, что Леджер получил «Оскара» в категории ролей второго плана. «Выходит, мы получили два Оскара, играя одного и того же персонажа. Есть чем гордиться», — заключил он.

Церемония вручения премии «Оскар» Американской академии киноискусств прошла 9 февраля 2020 года.