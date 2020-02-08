Сегодня в Украине состоится первый полуфинал нацотбора на Евровидение: где и когда смотреть

Отбор на Евровидение будут транслировать на ТВ и в сети, начало - в 18:00.

Сегодня вечером состоится первый полуфинал нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2020". За право представлять Украину на сцене в Роттердаме будут бороться 16 исполнителей.

Украина проводит уже пятый национальный отбор исполнителя для “Евровидения”. За эти годы отборы превратились в полноценное музыкальное реалити-шоу, которое приковывает к экранам всю страну.

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Как проходит отбор на Евровидение в Украине

Национальный отбор на Евровидение проходит в три этапа, В этом году полуфиналы намечены на 8 и 15 февраля, а финал 22 февраля. Победителя определяют телезрители совместно с членами жюри.

Кто будет на отборе на Евровидение 8 февраля

В первый полуфинал нацотбора попали как известные исполнители, так и новые имена. 8 февраля свои композиции представит группа [О], певица Jerry Heil, музыкантка Katya Chilly, бандуристка Марина Круть (KRUTЬ), группа Go-A, бойз-бенд CLOUDLESS, музыкант GIO и певица Assol.

Первый полуфинал отбора на Евровидение - где смотреть

С 2016 года национальный отбор на Евровидение в Украине совместно проводят каналы СТБ и UA: Перший. Их будут показывать на ТВ, начало трансляции - в 18:00.

Первый полуфинал отбора на Евровидение 2020 можно смотреть и онлайн, каналы будут вести трансляцию на Youtube. Посмотреть отбор на Евровидение 2020 онлайн можно и на сайте УНИАН.

Напомним, Евровидение 2020 стартует 12 мая в Роттердаме. Ранее УНИАН писал, чего ждать от Нацотбора на Евровидение-2020.