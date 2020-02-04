Neck Deep выступит на фестивале UPark-2020
14:56, 04 февраля 2020Кино и музыка
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Выступление музыкантов намечено на 9 июля.
Сегодня группа работает над новым материалом \ facebook.com/neckdeepuk
Британская поп-панк группа Neck Deep присоединилась к лайн-апу киевского фестиваля UPark-2020.
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Музыканты выступят 9 июля - в один день с My Chemical Romance и Sum 41.
Стремительному взлету популярности группа обязана своим фанам, которые после пары синглов убедили ребят серьезно заняться музыкальной карьерой. И им это удалось, выпустив два альбома, в 2019 году Neck Deep отправились в свой первый тур по Америке в поддержку выступлений blink-182, передает 112.ua.
Сегодня группа работает над новым материалом и планирует тур по фестивалям Европы, в который также войдет UPark в Киеве.
Местом проведения UPark в этом году вновь станет Sky Family Park. Начало продажи билетов назначено на 5 февраля.
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