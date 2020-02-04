KHAYAT представил песню для нацотбора на Евровидение-2020

Композиция получила название CALL FOR LOVE.

Украинский певец KHAYAT представил песню для нацотбора на Евровидение-2020. Композиция получила название CALL FOR LOVE. Премьера трека состоялась 4 февраля на YouTube-канале артиста. В композиции певец соединил современную электронную музыку и украинские мотивы. Как подчеркивает KHAYAT, для него важно, чтобы песня Украины на Евровидении содержала аспект национальной идентификации.

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