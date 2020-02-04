KHAYAT представил песню для нацотбора на Евровидение-2020
12:04, 04 февраля 2020Кино и музыка
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Композиция получила название CALL FOR LOVE.
В композиции певец соединил современную электронную музыку и украинские мотивыУНИАН
Украинский певец KHAYAT представил песню для нацотбора на Евровидение-2020. Композиция получила название CALL FOR LOVE.
Премьера трека состоялась 4 февраля на YouTube-канале артиста.
В композиции певец соединил современную электронную музыку и украинские мотивы. Как подчеркивает KHAYAT, для него важно, чтобы песня Украины на Евровидении содержала аспект национальной идентификации.
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