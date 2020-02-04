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KHAYAT представил песню для нацотбора на Евровидение-2020

12:04, 04 февраля 2020
Кино и музыка
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В композиции певец соединил современную электронную музыку и украинские мотивыУНИАН

Премьера трека состоялась 4 февраля на YouTube-канале артиста.

В композиции певец соединил современную электронную музыку и украинские мотивы. Как подчеркивает KHAYAT, для него важно, чтобы песня Украины на Евровидении содержала аспект национальной идентификации.

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Новость в сюжете: Евровидение 2020. Украинский нацотбор
Теги: #Евровидение#евровидение нацотбор