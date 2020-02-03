Евровидение 2020: СМИ назвали имена претендентов на участие от России (видео)

В России давно отказались от национального отбора конкурсанта путем телевизионного голосования.

Российский Первый канал рассматривает кандидатуры пятерых исполнителей на участие в песенном конкурсе «Евровидение».

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Как сообщает Super, в шорт-листе на конкурс фигурируют певица Юлия Зиверт, группа LITTLE BIG, певец Димаш Кудайберген, а также Полина Гагарина и Александр Панайотов.

Отмечается, что окончательного решения пока нет. При этом, в России давно отказались от национального отбора конкурсанта путем телевизионного голосования.

Напомним, 65-й международный песенный конкурс Евровидение-2020 в этом году состоится в мае в нидерландском городе Роттердам. По правилам, определение победителя будет осуществляться в три этапа. Первый и второй полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, а гранд-финал, во время которого станет известно имя победителя, пройдет 16 мая.