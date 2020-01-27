Фанаты требуют сделать из Капитана Марвел темнокожую лесбиянку

Бри Ларсон предлагают лишить роли Капитана Марвел в следующих частях супергеройского блокбастера.

Фанаты хотят сделать супергероиню блокбастера "Капитан Марвел" в следующих фильмах франшизы темнокожей лесбиянкой.

Соответствующая петиция появилась на сайте Care2.

В настоящее время почти 28,5 тысяч человек подписали обращение, в котором говорится, что Бри Ларсон должны лишить роли. По их мнению, таким образом артистка, сыгравшая самую сильную женщину во Вселенной Marvel, сможет доказать, что выступает за социальную справедливость.

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"Позвольте Монике, оригинальной темнокожей Капитану Марвел, выйти на первый план вместо того, чтобы удовлетворять запросы гетеросексуальных белых мужчин, которые управляют компанией Disney. Она никогда не жертвовала деньги на какую-либо благотворительность, кроме Фонда кино и телевидения, так пусть теперь покажет, что ее поддержка меньшинств - это не пустая болтовня", - говорится в тексте петиции.

Речь идет о Монике Рамбо, которая стала вторым Капитаном Марвелом в серии комиксов Marvel. Моника - лейтенант береговой охраны из Нового Орлеана, обладавшая способностью трансформировать себя в любую форму электромагнитной энергии. Она являлась членом Мстителей и некоторое время была их лидером.

Ранее сообщалось, что вторая часть супергеройского блокбастера "Капитан Марвел" уже находится в работе. Студия Marvel рассчитывает выпустить фильм на экраны в 2022 году.