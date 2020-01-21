Извинился перед слушателями и замолк: в США музыкант умер во время выступления

По словам находившихся с ним на сцене двух музыкантов, Дэвид Олни посреди песни остановился, извинился перед слушателями, после чего закрыл глаза и замолк.

Американский фолк-исполнитель Дэвид Олни умер прямо на сцене фестиваля авторской песни в Санта-Роса-Бич во Флориде. Музыканту был 71 год.

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По словам находившихся с ним на сцене двух музыкантов, Дэвид Олни посреди песни остановился, извинился перед слушателями, после чего закрыл глаза и замолк, передает Би-би-си. Это произошло вечером в минувшую субботу. Предположительно, у Дэвида Олни произошел сердечный приступ прямо во время выступления.

"Олни исполнял свою третью песню, когда он остановился, извинился и закрыл глаза. Он сидел очень тихо со своей гитарой, в крутой шляпе и красивом оранжевом замшевом пиджаке", - написала на своей странице в "Фейсбуке" Эми Ригби, которая сидела на сцене рядом с музыкантом. По ее словам, сначала всем показалось, что он просто сделал паузу.

"Дэвид замолчал, сказал "Извините" и склонил подбородок на грудь. Он не выронил гитару, не упал со стула. Все произошло легко и тихо - ровно так, каким и был он сам", - рассказал Скотт Миллер, который также находился на сцене с Дэвидом Олни.

"Мы положили его на пол и делали все, чтобы привести его в сознание, пока не приехала скорая помощь. Мир потерял в тот вечер хорошего человека, но у нас остались его песни", - пишет Скотт Миллер.

Дэвид Олни родился в 1948 году в Провиденсе (штат Род-Айленд). В 1971 году он присоединился к группе Simpson Блэнда Симпсона. Через несколько лет он сформировал группу The X-Rays, с которой записал два альбома для Rounder Records.

За свою музыкальную карьеру Олни выпустил более 20 альбомов.