Шакира впервые за долгое время выпустила новую песню (аудио)

Шакира записала трек «Me Gusta» вместе с пуэрториканским певцом и рэпером Anuel AA.

Вышла новая песня Шакиры «Me Gusta», записанная вместе с пуэрториканским певцом и рэпером Anuel AA.

Трек опубликован на YouTube-канале артистки.

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В начале композиции можно услышать строчку из хита Inner Circle «Sweat (A La La La Long)». Текст песни рассказывает о женщине и мужчине, которые любят друг друга, но проводят слишком много времени вместе и обзаводятся вредными привычками. Возможно, песня войдет в будущий 12-й альбом артистки.

«Me Gusta» — трек в стиле реггетон. Шакира не впервые работает в этом жанре: в 2016 году она вместе с Maluma выпустила песню «Chantaje», ставшую большим хитом в Латинской Америке и Испании. Клип на «Chantaje» набрал более двух миллиардов просмотров на YouTube.