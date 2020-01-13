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Шакира впервые за долгое время выпустила новую песню (аудио)

16:57, 13 января 2020
Кино и музыка
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Трек опубликован на YouTube-канале артистки. 

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В начале композиции можно услышать строчку из хита Inner Circle «Sweat (A La La La Long)». Текст песни рассказывает о женщине и мужчине, которые любят друг друга, но проводят слишком много времени вместе и обзаводятся вредными привычками. Возможно, песня войдет в будущий 12-й альбом артистки.

«Me Gusta» — трек в стиле реггетон. Шакира не впервые работает в этом жанре: в 2016 году она вместе с Maluma выпустила песню «Chantaje», ставшую большим хитом в Латинской Америке и Испании. Клип на «Chantaje» набрал более двух миллиардов просмотров на YouTube.

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