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В США снимут сериал о кукле-убийце Чаки

11:58, 12 января 2020
Кино и музыка
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Про куклу Чаки снмут сериал / скриншот из фильма - Child's Play (1988)

Американский телеканал Syfy запустил в производство сериал под названием «Чаки», который будет посвящен одноименной кукле-убийце из цикла культовой сериии фильмов ужасов.

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Как сообщает Variety, шоураннером и продюсером сериала выступит Дон Манчини – один из авторов персонажа, который писал сценарии к большинству оригинальных фильмов франшизы. Он также выступит режиссером первого эпизода шоу.

Сериал станет приквелом фильмов, в нем должны раскрыть тайну происхождения загадочной куклы-убийцы.

Персонаж Чаки впервые появился на экране в 1988 году, в фильме ужасов «Детские игры». Успех первого фильма дал начало франшизе: за последующие 30 лет вышло 6 сиквелов, комиксы и ремейк 2019 года с одноименным названием.

Ранее кинокомпания 20th Century Fox опубликовала второй трейлер фильма «Новые мутанты», который позиционируется как фильм ужасов в супергеройской вселенной «Людей Икс».

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Теги: #сериал