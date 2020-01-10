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Из-за творческих разногласий: режиссер сиквела "Доктора Стрэнджа" покинул пост

17:37, 10 января 2020
Кино и музыка
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Дерриксон будет продюсировать картину / pre-party.com.ua

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«Мы с Marvel совместно решили разойтись на «Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия» из-за творческих разногласий. Я благодарен за наше сотрудничество и останусь в качестве исполнительного продюсера», – написал он.

Ранее УНИАН сообщал, что Райан Джонсон работает над сиквелом детектива «Достать ножи».

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Теги: #кино#супергерои#фильм Marvel