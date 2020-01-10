Из-за творческих разногласий: режиссер сиквела "Доктора Стрэнджа" покинул пост
17:37, 10 января 2020Кино и музыка
16 0
Скотт Дерриксон снял первую часть супергеройского фильма.
Дерриксон будет продюсировать картину / pre-party.com.ua
Скотт Дерриксон снявший первую часть «Доктора Стрэнджа» студии Marvel, покинул пост режиссера сиквела картины.
Читайте такжеВ киновселенной Marvel появится первый супергерой-трансгендерОб этом он написал в Twitter.
«Мы с Marvel совместно решили разойтись на «Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия» из-за творческих разногласий. Я благодарен за наше сотрудничество и останусь в качестве исполнительного продюсера», – написал он.
Ранее УНИАН сообщал, что Райан Джонсон работает над сиквелом детектива «Достать ножи».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter