Опубликован трейлер сиквела хоррора "Тихое место"

Сюжет сиквела продолжит историю семьи Эбботт, которая вынуждена выживать в пост-апокалиптическом мире среди чудовищ.

Компания Paramount Pictures опубликовала трейлер второй части хоррора «Тихое место» с Эмили Блант.

Читайте также"Кошки", "Темный феникс" и Траволта: The Hollywood Reporter назвал худшие фильмы 2019 года

Сюжет сиквела продолжит историю семьи Эбботт, которая вынуждена выживать в мире среди чудовищ, реагирующих только на шум. Героям предстоит встретить других выживших людей.

Фильм выйдет на экраны кинотеатров уже 20 марта.

Ранее сообщалось, что по роману Стивена Кинга "Кэрри" снимут мини-сериал.

История рассказывает о затравленной старшекласснице по имени Кэрри, которая обладает телекинезом. Применить свой дар для мести она решается после того, как на выпускном балу девушку окатывают ведром свиной крови.