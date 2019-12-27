Канадская телекомпания объяснила, почему Трампа вырезали из "Один дома-2"

В неотредактированной версии Трамп появляется в течение семи секунд в сцене в отеле "Плаза" в Нью-Йорке вместе с персонажем Кевином Маккаллистер.

Канадской телерадиовещательной компании CBC пришлось объяснить исчезновение кадров с нынешним президентом США из кинофильма "Один дома-2: Потерян в Нью-Йорке".

Об этом сообщает "Европейская правда".

CBC показал отредактированную версию фильма ранее в этом месяце. Это вызвало критику со стороны сторонников Трампа. Мол, это было сделано по политическим мотивам.

В неотредактированной версии Трамп появляется в течение семи секунд в сцене в отеле "Плаза" в Нью-Йорке вместе с персонажем Кевином Маккаллистер.

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На момент съемок фильма Трамп был владельцем отеля.

Пресс-секретарь CBC Чак Томпсон подтвердил, что сцену с Трампом и другими людьми вырезали из фильма, чтобы освободить время для рекламных роликов. Но это было сделано еще пять лет назад.

"Сцена с Дональдом Трампом была одной из нескольких, которые были вырезаны из фильма, поскольку ни одна из них не была неотъемлемой частью сюжета. Эти поправки были сделаны в 2014 году, когда мы впервые приобрели фильм и до того, как мистер Трамп был избран президентом", - цитирует CBC спикера. Фильм сократили в целом на 8 минут.

Сын президента США Дональд Трамп-младший опубликовал в Twitter новость о вырезанных кадрах и назвал историю "жалкой".

Cам Трамп отреагировал твитом "Этот фильм больше никогда не будет таким, как раньше (Шучу)".

В другом твите он вспомнил премьера Канады, с которым у него напряженные отношения: "Я думаю, что Джастину Т не очень нравится, когда я заставляю его платить за НАТО или торговлю!"