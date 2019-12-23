"Шпионы под прикрытием": драйвовый мультик для всей семьи в стиле Джеймса Бонда (обзор)

Неудача в лаборатории превращает шпиона Ленса Стерлинга в голубя, и вот тут начинается самое интересное.

"Шпионы под прикрытием" - это анимационный комедийный боевик, в оригинале которого голос главному герою подарил сам Уилл Смит. Мультфильм получился смешным, динамичным и отлично подходит как для детей любого возраста, так и для взрослых.

Сюжет "Шпионов" основан на короткометражке "Pigeon: Impossible", где неуклюжий спецагент едва справился с голубем, почти запустив ядерную ракету в направлении Москвы. Теперь же эта история получила полнометражное продолжение.

Действие мультфильма разворачивается вокруг Лэнса Стерлинга, суперспортивного шпиона в смокинге и бабочке, со стильной бородкой и нелепо удлиненной верхней частью тела. Вторым локомотивом в картине является молодой ученый и гениальный технический специалист Уолтер Беккет, который совсем как Q в Джеймсе Бонде поставляет шпионам крутые гаджеты собственной разработки.

Загвоздка в том, что Беккет, как и подобает истинному миллениалу, является сторонником ненасильственного оружия. Поэтому то и дело подсовывает привыкшему уничтожать противника Стерлингу устройство с разоружающими обнимашками и взрывчатку с блестками, изображающими котенка, который заставляет всех замирать в безумном приступе нежности и умиления.

Однако внезапная неудача в лаборатории превращает Ленса в голубя, и вот тут начинается самое интересное.

Читайте также"Кошки", "Темный феникс" и Траволта: The Hollywood Reporter назвал худшие фильмы 2019 годаМультфильм включает в себя множество довольно простых и очевидных шуток, предназначенных для детской аудитории, но также содержит и более хитроумные для старшей аудитории.

Можно усмотреть в фильме и довольно дискуссионные современные проблемы, как например, контроль за беспилотниками.

В целом, за 100 минут хронометража зрителю ни разу не становится скучно, ведь сюжет получился довольно динамичным и логично выстроенным. Одним словом, "Шпионы под прикрытием" отлично подойдут для просмотра в кинотеатрах вместе с детьми в период новогодних праздников.

В украинский прокат "Шпионы под прикрытием" выходят 25 декабря. А первыми его смогли увидеть зрители кинотеатра "Синема-Сити", который по случаю своего дня рождения устроил настоящий праздник для детей и их родителей.

Ольга Броскова