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Пинает ногами воздух: в "Ирландце" Скорсезе заметили киноляп (видео)

18:14, 03 декабря 2019
Кино и музыка
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Сцена происходит примерно на 28 минуте фильма / скриншот

В криминальной драме Мартина Скорсезе «Ирландец» заметили киноляп в драке с участием Роберта Де Ниро, которого омолодили с помощью спецэффектов.

Читайте такжеОпубликован ролик, посвященный персонажу Аль Пачино в фильме "Ирландец"Как пишет Meduza, эта потасовка выглядит странно: дело в том, что герой Де Ниро пинает воздух и, судя по всему, топает не той ногой, которой должен был бы наступить на пальцы противника. При этом его оппонент старательно делает вид, что все удары попадают точно в цель.

Сцена происходит примерно на 28 минуте фильма. Некоторые не могли перестать думать об этой «драке» вплоть до самого финала. Как известно, «Ирландец» длится три с 3,5 часа. Это один из самых дорогих фильмов, снятых для стримингового сервиса, картина стоила около 150 миллионов долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, Эмилия Кларк назвала имя виновника киноляпа в «Игре престолов».

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Теги: #кино#Роберт де Ниро