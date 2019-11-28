Привет из нулевых: группа Pussycat Dolls объявила о воссоединении

Вокалистка коллектива Николь Шерзингер анонсировала тур Pussycat Dolls по Великобритании.

Популярная в недалеком прошлом американская поп-группа Pussycat Dolls объявила о воссоединении.

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Об этом в Instagram сообщила вокалистка коллектива Николь Шерзингер, которая анонсировала приуроченный к воссоединению тур по Великобритании, намеченный на апрель 2020 года.

Как сообщает BBC, помимо Шерзингер в группу вернутся прочие участницы оригинального состава: Кармит Бачар, Эшли Робертс, Кимберли Уайатт и Джессика Сатта.

Pussycat Dolls изначально были танцевальным коллективом, и начали музыкальную карьеру в 2003 году. В 2010 году группа распалась.